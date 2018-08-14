​Перспективы дальнейшего сотрудничества между предприятиями Ярославской области и Крыма обсудили участники круглого стола по торгово-экономическому взаимодействию, который 14 августа прошел в Министерстве промышленности республики.



Участие во встрече от ярославской стороны приняли заместитель председателя Правительства Максим Авдеев, директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина, руководители промышленных предприятий: ООО «Компания Дизель», энерготехнологическая компания «Ангстрем», Рыбинский завод приборостроения, НПК «Протект» и других.



Гостей приветствовал министр промышленной политики республики Андрей Васюта.



– Наше сотрудничество уже имеет успешную историю. Многие планы претворены в жизнь, достигнутые договоренности исполнены и продолжают исполняться, – сказал Андрей Васюта. – Сегодня было подписано важное соглашение с «Компанией Дизель». Оно продолжает сотрудничество сторон в сфере энергетической безопасности. Также в рамках прошлогодних встреч, напомню, мы договаривались о взаимодействии в организации пассажирских перевозок и строительстве судов на мощностях нашего завода «Море». Так вот первая «Комета» уже запущена между Севастополем и Симферополем. И на эту встречу приглашены руководители многих крымских предприятий, также готовых к сотрудничеству с вашим регионом.



Максим Авдеев, со своей стороны, также отметил возрастающий интерес ярославских компаний к развитию партнерских отношений с республикой.



– Взаимодействие Ярославской области и Крыма – это прежде всего реальные проекты. И мы фиксируем со стороны ярославских предприятий все больший интерес к сотрудничеству с предприятиями Крыма, – сказал Максим Авдеев. – Примеры уже состоявшегося сотрудничества вселяют в наших предпринимателей уверенность, что плановая работа в этом направлении может привести к положительному результату. Я говорю, конечно, о проектах в сфере малой и крупной энергетики, судостроительной отрасли. Хорошую динамику дают поставки дорожной и коммунальной техники. Целый ряд направлений актуален сейчас в агропроме. Представители ярославских предприятий расскажут о себе сами. Я лишь отмечу, что все они успешны на территории нашего региона. Уверен, они смогут стать надежными партнерами для вас.



Затем представители ярославских предприятий презентовали свои возможности крымским коллегам. В частности, компания «Ангстрем» рассказала о своих предложениях, связанных с поставкой передвижных электролабораторий.