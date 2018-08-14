​Федеральным законом, подписанным Президентом РФ, вносятся изменения в Земельный кодекс, которые предусматривают новые основания и порядок установления публичных сервитутов: это право ограниченного пользования чужим земельным участком.



Документом установлен единый упрощенный порядок оформления земельных участков для размещения линейных объектов. К ним, в частности, относятся линии электропередачи, связи, трубопроводы, тепловые и водопроводные сети, объекты системы газоснабжения и нефтепроводы. Предусмотрена возможность строительства таких объектов на условиях публичного сервитута без образования земельного участка, постановки его на кадастровый учет и регистрации прав на него.



Эти нововведения актуальны и для Ярославской области. Новый порядок поможет сократить временные и финансовые издержки при подключении объектов к инженерной инфраструктуре, обеспечив, таким образом, соблюдение баланса частных и публичных интересов.



– Появился механизм, который позволит вводить линейные объекты в эксплуатацию в более короткие сроки, чем это происходило раньше, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – А ведь это важно не только для хозяйственной деятельности. Эти объекты обеспечивают качество жизни людей. Поэтому новый закон направлен в первую очередь на защиту прав конечного потребителя – гражданина. Естественно, что при этом интересы обремененной публичным сервитутом стороны защищены законом: все убытки, причиняемые ограничением прав, должны быть дополнительно возмещены.



В частности, обладатель публичного сервитута обязан вносить за него плату. Кроме того, для защиты прав граждан при оформлении земельных участков под линейными объектами закон запрещает устанавливать публичные сервитуты на садовых, огородных и дачных участках, а также на участках, предназначенных для индивидуальной жилой застройки. Согласно документу это будет возможно, только если сами граждане примут такое решение, например, о газификации садоводческого товарищества.