​Ярославская компания «Ангстрем» рассматривает возможность расширения поставок в Крым профессиональных передвижных электролабораторий. 14 августа эту продукцию генеральный директор предприятия Евгений Завитухин представил на круглом столе в Министерстве промышленности республики.



– Задача наших электролабораторий в том, чтобы электроэнергия, которая передается потребителю, была качественной, – пояснил Евгений Завитухин. – У нас есть в том числе и уникальные системы, которые в России и странах СНГ раньше не производились. Продукцию мы уже поставляли на несколько предприятий Крыма и сейчас продолжаем искать партнеров, которые смогли бы обслуживать наши лаборатории.



Ранее на круглом столе в Министерстве промышленности республики заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев подчеркнул: энергетика – одна из ключевых отраслей сотрудничества между регионами. Свою продукцию в Крым поставляют два предприятия малой энергетики – «Компания Дизель» и «ПСМ». Также рыбинское АО «ОДК – Газовые турбины» осуществило запуск четырех газотурбинных агрегатов в рамках реконструкции Сакской ТЭЦ.



Вопросы продолжения сотрудничества в этой и других отраслях будут обсуждаться в среду на встрече губернатора Дмитрия Миронова и главы Республики Крым Сергея Аксенова.