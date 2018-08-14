​17 – 18 августа гаврилов-ямское предприятие «Агат» отметит 50-летие основания. В эти дни для всех желающих будут организованы экскурсии на производственные площадки, состоится награждение лучших работников, запланирована обширная развлекательная программа.



Сегодня машиностроительный завод «Агат» производит и осуществляет ремонт топливорегулирующей аппаратуры для авиационных двигателей, агрегатов и узлов самолетных систем, выпускает гидравлическую аппаратуру для различной техники, комплектующие узлы для автомобильных двигателей и товары народного потребления.



– «Агат» является градообразующим и очень важным для развития Гаврилов-Яма предприятием, – сказал председатель комитета развития промышленности регионального департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов. – На сегодняшний день завод успешно решает вопросы импортозамещения, внедряет новые разработки и расширяет номенклатуру продукции. К тому же после присвоения Гаврилов-Яму статуса ТОСЭР у «Агата» открываются новые возможности развития. Завод гордится своими специалистами, среди которых есть и пожилые люди, которые выступают наставниками для молодежи.



В рамках ОЦП «Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» в 2014 – 2017 годах «Агат» получил субсидии по различным направлениям деятельности на общую сумму порядка 17 миллионов рублей. В том числе в прошлом году были компенсированы затраты на приобретение оборудования при реализации проектов развития и модернизации производства в размере 4,6 миллиона рублей.



За последние годы существенно расширен портфель заказов ОАО «ГМЗ «Агат» за счет разработок в военной тематике, реализованы два крупных инвестпроекта общей стоимостью более 600 миллионов рублей. С целью развития производства товаров народного потребления на предприятии спроектирован и изготовлен для легкомоторной авиации первый образец мотодельталета, разработан мотокаяк для охотников и рыболовов. Налажены производство и сбыт мотоблока под торговой маркой «Агат».



– В рыночных условиях необходимо развивать промышленность, совершенствовать компетенции и увеличивать виды продукции. На предприятие мы охотно приглашаем выпускников вузов, с наиболее успешными после прохождения практики заключаем трудовые договоры,– сообщил главный конструктор «Агата» Михаил Смирнов.



На заводе работают три школы – руководящего состава, мастеров и технического резерва, где пожилые наставники и опытные технические специалисты делятся опытом, прививают навыки молодым, помогая им адаптироваться на производстве.