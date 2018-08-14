​В ходе проверки законности размещения наружной рекламы в центре Ростова сотрудники департамента имущественных и земельных отношений зафиксировали нарушения.



Многочисленные конструкции находятся в непосредственной близости от Ростовского кремля. Большая часть из них размещена на фасадах зданий, которые имеют архитектурную ценность. Есть реклама, размещение которой портит общий облик старинного русского города. К таковым относятся также и информационные конструкции. Подобные явления специалисты называют визуальным мусором.



– Особое внимание уделяется обращениям граждан. Наши специалисты регулярно проверяют информацию по поступившим в департамент жалобам, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – Жители области стали более осведомлены в данном вопросе с момента появления на Геопортале региона специальной карты-схемы рекламных мест, которая позволяет проверить законность размещения отдельно стоящих конструкций.



С момента передачи полномочий в сфере размещения наружной рекламы в начале 2018 года департаменту имущественных и земельных отношений его сотрудниками выдано около 500 предписаний об устранении нарушений, ведется регулярная работа по демонтажу незаконных конструкций. Особое внимание при этом уделяется городам Золотого кольца. Так, недавно в Угличе специалисты демонтировали 10 отдельно стоящих рекламных конструкций, которые портили облик города.