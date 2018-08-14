|В ходе проверки законности размещения наружной рекламы в центре Ростова сотрудники департамента имущественных и земельных отношений зафиксировали нарушения.
Многочисленные конструкции находятся в непосредственной близости от Ростовского кремля. Большая часть из них размещена на фасадах зданий, которые имеют архитектурную ценность. Есть реклама, размещение которой портит общий облик старинного русского города. К таковым относятся также и информационные конструкции. Подобные явления специалисты называют визуальным мусором.
– Особое внимание уделяется обращениям граждан. Наши специалисты регулярно проверяют информацию по поступившим в департамент жалобам, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – Жители области стали более осведомлены в данном вопросе с момента появления на Геопортале региона специальной карты-схемы рекламных мест, которая позволяет проверить законность размещения отдельно стоящих конструкций.
С момента передачи полномочий в сфере размещения наружной рекламы в начале 2018 года департаменту имущественных и земельных отношений его сотрудниками выдано около 500 предписаний об устранении нарушений, ведется регулярная работа по демонтажу незаконных конструкций. Особое внимание при этом уделяется городам Золотого кольца. Так, недавно в Угличе специалисты демонтировали 10 отдельно стоящих рекламных конструкций, которые портили облик города.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:30
14 просмотров
2018.08.14 Эксперты предлагают увеличить количество постов мониторинга состояния воздуха2018.08.14 Предприятие «Агат» в Гаврилов-Яме отмечает 50-летие2018.08.14 Электролаборатории ярославской компании «Ангстрем» помогут повысить качество энергоснабжения Крыма2018.08.14 Строительство и реконструкция подземных и воздушных сетей будут упрощены2018.08.14 Ярославские предприятия презентовали свои возможности в Министерстве промышленности Республики Крым