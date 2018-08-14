​В Ярославской области необходимо провести инвентаризацию стационарных источников загрязнения воздуха, а также разработать нормативно-правовые акты, которые позволят утвердить предельно допустимые концентрации выбросов для предприятий. Такие меры, по мнению экспертов профильной рабочей группы по формированию концепции новой экологической политики, позволят снизить объемы загрязнений окружающей среды.



– По итогам предыдущих сессий одним из ключевых предложений стала разработка сводного тома предельно допустимых выбросов Ярославской области, – сказала модератор группы «Воздух», начальник отдела разрешительной деятельности департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Антонина Козлова. – Создание этого документа – часть комплексного подхода, который позволит эффективно решать проблемы обеспечения чистоты атмосферного воздуха в регионе. Сводный том позволит оценить вклад каждого источника и объем выбросов загрязняющих веществ. В результате специалисты смогут дать рекомендации по применению конкретных технологий очистки или модернизации существующих систем.



Сегодня группа сосредоточилась на разработке дополнительных механизмов по контролю и управлению качеством воздушного бассейна. В частности, речь шла о снижении выбросов от автотранспортных средств. Решено подготовить программу поэтапного перехода автотранспорта с бензина на газомоторное топливо и в целом на мировые стандарты «Евро-5» и «Евро-6».



– Достичь этой цели также позволят модернизация общественного транспорта, создание зеленых зон, развитие велосипедного движения, организация информационно-просветительских акций, – подчеркнул заведующий кафедрой морфологии факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П.Г.Демидова Автандил Еремейшвили.



Также эксперты предложили частично компенсировать промышленным предприятиям затраты на экологическую политику, проводить проверки с участием ведомств Правительства области и природоохранных органов с целью привлечения нарушителей к установленной законодательством ответственности.



В числе стратегических задач эксперты назвали развитие сети мониторинга состояния атмосферного воздуха. Полученные данные позволяют контролировать выбросы со стороны предприятий и информировать жителей в случае превышения норм.



– Постами наблюдения охвачены только Ярославль, Рыбинск и Переславль-Залесский, – подчеркнула заместитель начальника Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Енюшева. – Региональные власти должны оказать содействие в решении данного вопроса и учесть его при формировании концепции новой экологической политики региона.



Справка



Формирование концепции новой экологической политики Ярославской области идет по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Разработкой документа занимаются пять экспертных групп по направлениям «Воздух», «Вода», «Лес», «Обращение с отходами» и «Просвещение».