​В рамках визита в Крым члены делегации Ярославской области побывали на предприятиях АПК республики. Регион представляли заместитель председателя Правительства Валерий Холодов, руководитель департамента АПК и потребительского рынка Евгений Вишневский, представители бизнеса. Вместе с министром сельского хозяйства Крыма Андреем Рюмшиным они посетили производство молочной продукции «Новатор», молочно-товарную ферму «Крым-Фарминг» и фермерское хозяйство по выращиванию мидий «Альянс-НТИ».



– Интерес ярославских предприятий к взаимодействию с республикой высок, так же как и потенциал сотрудничества нашего региона с полуостровом, – отметил Валерий Холодов. – Кроме того, сегодня очень важен обмен опытом в сфере агропромышленного комплекса.



Напомним, перед сельхозтоваропроизводителями Ярославской области поставлена задача увеличить валовое производство молока к 2025 году до 328 тысяч тонн. В первом полугодии его валовое производство в регионе составило 145,5 тысячи тонн. В лидерах – Ярославский, Борисоглебский и Ростовский районы. Здесь заготовлено более 60 процентов общего объема. Поголовье молочного скота по состоянию на 1 июля выросло на 1 процент. По численности молочных коров на протяжении последних лет регион стабильно занимает 7-е место в ЦФО.



«Крым-Фарминг» прочно занимает лидирующую позицию в молочном животноводстве республики. Общая численность поголовья составляет порядка 5,5 тысячи голов крупного рогатого скота, половина из которых – коровы. Среднесуточное производство сырого молока – более 90 тонн. По качественным показателям реализуемый продукт на 100 процентов соответствует высшему сорту.



На ферме открытого типа используют собственную кормовую базу. В ближайших планах – построить площадки по производству органических удобрений из навоза.



Ассортимент молочной продукции, производимой на крымском «Новаторе», включает в себя сливочное масло, твердые и плавленые сыры, цельномолочную и кисломолочную продукцию, сухие молокопродукты. Оборудование постоянно модернизируется, увеличиваются производственные мощности, расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Предприятие перерабатывает до 420 тонн молока в сутки. Продукция пользуется повышенным спросом у потребителей в Крыму, Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах Российской Федерации.



Объем производства на ферме по выращиванию мидий и устриц – порядка 100 тонн в год.



– У нас есть плантация, которая находится на воде, и береговая база с индустриальным цехом, складом по временному содержанию продукции, – рассказал руководитель ООО «Альянс-НТИ» Павел Минаев. – Условия повторяют условия в море по всем показателям. Продукция находится здесь около одного дня, готовясь к отправке.



Ферма – одна из крупных в стране по производству черноморских мидий. Осуществляет поставки в Крым, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону.



– Нет ли желания поставлять в нашу область? – поинтересовался Валерий Холодов. – У нас 1800 кафе и баров. Ярославль – столица Золотого кольца. В летний период у нас тоже большой туристический поток. Этот товар всегда будет востребован. Подумаем?



– Есть желание. Готовы к сотрудничеству, – поддержал инициативу Павел Минаев.