​Вчера в аэропорту Туношна приземлилась российская арктическая авиационная экспедиция «Север ваш». Ярославский воздушный порт стал пунктом дозаправки самолетов перед финишем.



Экспедиция стартовала 3 июля с аэродрома Красный Яр в Самаре. В маршруте – девять стран и более 10 тысяч морских миль, которые пилоты впервые в истории преодолели в арктических условиях на самолетах-амфибиях отечественного производства. Научная миссия – проведение исследований экологического состояния северных территорий, изучение климатических изменений.



– За развитием малой авиации стоит большое будущее, – сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике области Сергей Панчишный. – «Borey» и Ла-8, которые используют члены экспедиции, – это самолеты-амфибии, они могут приземляться на любой водоем и на полосу всего в 150 метров. Интересно оценить их возможности с точки зрения практического применения для нужд региона. Такие машины необходимы нашей области не только для туризма, их можно использовать для транспортировки сотрудников МЧС, пожарной охраны, медицинских работников в удаленные населенные пункты.



В составе экспедиции – семь человек. В их числе – космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Олег Атьков, летчик-испытатель, командир летно-испытательного отряда НПО им. Г.М. Бериева Владимир Евстафьев, председатель совета директоров НПО «АэроВолга» Сергей Алафинов, директор «АОПА-Россия» Андрей Иванов, главный конструктор НПО «АэроВолга» Дмитрий Суслаков, французский линейный пилот гидроавиации Лоик Блез. Возглавляет экспедицию летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев.



– Организуя арктическую экспедицию, мы ставили целью совершить на самолетах-амфибиях российского производства кругосветный перелет, – сообщил Валерий Токарев. – Задачи стояли по проведению испытаний российской техники, информированию северных территорий других стран о том, что производится в России, и осуществлению культурно-просветительской миссии.



Арктическая экспедиция – первый этап международного кругосветного океанического перелета «20 тысяч лье над водой». Планируется, что общая протяженность перелета составит более 80 тысяч километров, маршрут охватит 36 стран. Все этапы путешествий будут совершены на российских самолетах-амфибиях.



Справка



Ла-8 – это российский самолет-амфибия полностью оригинальной конструкции, способный перевозить восемь человек. Он способен без посадки преодолеть до 2 тысяч километров со скоростью 220 км/ч на высотах от 150 до 4 тысяч метров, садится на аэродромы, грунт и воду.



«Borey» – это недорогой, экономичный 2-местный самолет, предназначенный как для широкого частного использования, так и для решения любых других задач авиации общего назначения. Скорость полета – 180 км/ч. Высота – до 4 тысяч метров. Дальность полета – до тысячи километров.