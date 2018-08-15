​15 августа в Угличе торжественно открыли новую амбулаторию. Она построена на средства, выделенные Ярославской области из резервного фонда Президента страны. Стоимость модульной конструкции порядка 6 миллионов рублей.



Старое здание амбулатории несколько лет назад сгорело, и жители левобережной части Углича вынуждены были ездить в Угличскую центральную районную больницу.



– Сейчас амбулатории дается новая жизнь. Уверен, здесь люди смогут получать квалифицированную помощь, – сказал заместитель председателя Правительства региона Игорь Селезнев. – Все этому способствует: хорошее современное здание, комфортное как для пациентов, так и для медицинского персонала, есть все блага цивилизации – отопление, вода, свет, смонтирована автоматическая пожарная и охранная сигнализация, облагорожена территория. Все условия для работы мы создали.



Амбулатория рассчитана на 20 посещений. Площадь учреждения – 108 квадратных метров. Вокруг здания уже посадили цветы, поставили лавочки.



– Мы планируем, что в амбулатории пациентов будут принимать участковые терапевт и педиатр. Кроме того, в амбулаторию приходит работать молодой специалист – участник программы «Земский доктор», – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.



Он добавил, что открытие амбулатории существенно укрепляет материально-техническую базу районной больницы и повышает эффективность оказания именно первичной медицинской помощи жителям левобережной части Углича.



– Нам очень нравятся такие перемены, – поделилась жительница Заволжского района Наталья Никитина. – Открытие амбулатории – это настоящий праздник. У меня маленькие дети, и помощь педиатра требуется часто. Раньше приходилось ездить в поликлинику за шесть километров. А теперь все рядом. Мы очень рады.



До конца года также планируется открыть фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Заозерье Угличского района и Богородское – Мышкинского.