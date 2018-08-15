​Представители ярославской делегации, работающей в эти дни в Республике Крым, посетили международный детский центр «Артек». Главы трех вузов, ЯрГУ – Александр Русаков, ЯГСХА – Светлана Гусар и ЯГТУ – Елена Степанова, и руководитель аппарата губернатора Кирилл Сорокин обсудили с заместителем директора МДЦ Игорем Зобовым перспективы сотрудничества.



– В нашей области реализуются масштабные проекты, чтобы найти и поддержать талантливых детей, — сказал Кирилл Сорокин. – Ярославль традиционно является местом проведения всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» и всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». К слову, участие в этих форумах рассматривается у нас как условие конкурсного отбора для направления в «Артек».



Игорь Зобов о регионе знает не понаслышке – он выпускник ЯГТУ.



– Ярославская губерния – столица математики, поэтому можно подумать о реализации совместных проектов в этом направлении, – отметил заместитель директора МДЦ и предложил руководителям вузов организовать в «Артеке» специализированную секцию. – У меня большие ожидания от этого сотрудничества, потому что регион очень интересный и непростой.



Ярославцы выразили готовность стать партнерами «Артека». Сейчас готовится к подписанию трехстороннее соглашение.



У ЯрГУ имени П.Г. Демидова уже есть опыт сотрудничества с этим центром. В декабре 2016 года между ними был заключен договор, в рамках которого студенты вуза, специализирующиеся в политологии, социологии и организации работы с молодежью, прошли в «Артеке» преддипломную и производственную практику.



Также на встрече обсуждались перспективы сотрудничества международного детского центра и спортивных ассоциаций области, проведение в Год волонтера различных секций в «Артеке» с участием ярославских общественных организаций.