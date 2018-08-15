​В рамках работы ярославской делегации в Крыму ректор ЯрГУ имени П.Г. Демидова Александр Русаков и руководитель аппарата губернатора Кирилл Сорокин встретились с участниками летней школы университета в пансионате «Волна».



Научная смена организуется вузом второй год при поддержке профсоюзной организации студентов, совета молодых ученых и специалистов, управления научных исследований и инноваций, объединенного совета обучающихся и совета по НИРО. Цель – подготовка проектов и проектных команд для включения в программу развития ЯрГУ.



– Научная смена – уникальная площадка, на которой учащиеся предлагают различные инициативы для реализации, – сказал Александр Русаков. – Например, «StipCoin». Это экспериментальная программа лояльности студентов, которая позволяет учитывать дополнительные баллы для дальнейшего поощрения. Вот это и есть прямой результат.



По итогам смены в 2017 году было разработано пять предложений разной направленности – социальной, научной, предпринимательской, образовательной. На этот раз студенты выступили с инициативой создать центр дополнительного образования «Дактиль» для вовлечения граждан с нарушениями слуха в социально-экономические процессы страны путем обучения. Также ребята представили свои проекты онлайн-системы для стимулирования междисциплинарных исследований студентов, турнира «Робоштурм» в форме однодневных соревнований по спортивной робототехнике и аппаратно-программного комплекса формирования сигналов с шумовой поляризацией.



В 2018 году на участие в профильной смене претендовали 62 обучающихся. Из них были отобраны 40 набравших наибольшее количество баллов за достижения в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной и спортивной деятельности в ЯрГУ и за его пределами и представивших мотивационное письмо с идеями и проектами, которые могут быть разработаны в рамках смены и реализованы в будущем году. Руководит заездом директор Центра трансфера технологий Николай Живаев.