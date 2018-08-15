​15 августа представители официальной делегации Ярославской области посетили новый объект полуострова Крым – Сакскую ТЭЦ, для которой АО «ОДК – Газовые турбины» поставило 4 газотурбинных агрегата.



Первый этап строительства теплоэлектростанции мощностью 90 МВт завершен в рекордно короткие сроки – за 9 месяцев, пройдены тестовые испытания. Запуск в штатном режиме запланирован на август, выход на полную мощность – 120 МВт – в ноябре.



– В ходе прошлогоднего визита в Крым по итогам переговоров губернатора Дмитрия Миронова и главы республики Сергея Аксенова была достигнута договоренность о том, что все соответствующие структуры с обеих сторон объединят усилия, чтобы этот объект строился максимально быстро, – сказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Мы, в свою очередь, провели переговоры с ОДК, а корпорация начала опережающими темпами изготовление оборудования до заключения соответствующих документов. Агрегаты были поставлены в Крым уже в декабре 2017 года.



Уникальность Сакской ТЭЦ не только в сроках строительства, но и в том, что здесь применено оборудование исключительно отечественного производства. Новая теплоэлектростанция будет генерировать как электрическую, так и тепловую энергию.



– Это пилотный проект. Он может быть взят за основу дальнейшего развития электросистемы как Крыма, так и других регионов нашей страны, – подчеркнул заместитель генерального директора – управляющий директор АО «ОДК – Газовые турбины» Олег Руснак. – ТЭЦ обеспечит электричеством и теплом город Саки и близлежащие населенные пункты, будет компенсировать пиковые нагрузки – это необходимо в силу климатических особенностей полуострова.



Сегодня в планах руководства республики также увеличение мощностей Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанций. Компания «ОДК – Газовые турбины» готова обеспечить газотурбинными установками и эти объекты.