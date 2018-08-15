​В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе завершен ремонт еще одного объекта – автомобильной дороги Лесная Поляна – Ярославль. Сегодня руководство областного департамента дорожного хозяйства и сотрудники ГКУ «Ярдорслужба» вместе с общественниками и представителями СМИ оценили качество проведенных работ.



Контракт на выполнение ремонта был заключен с подрядной организацией ООО «Северный поток». Протяженность участка – 5 километров. Здесь отфрезеровано изношенное асфальтобетонное покрытие, сделаны выравнивающий слой из горячей мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси и верхнее покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем материале.



– В рамках реализации приоритетного федерального проекта в этом году будет отремонтировано 30 объектов. Семь из них – вне города Ярославля. На всех подрядчики работают, часть ремонтов – в завершающей стадии, – рассказал директор департамента дорожного хозяйства региона Евгений Моисеев. – Хочу подчеркнуть, что контроль качества производства работ осуществляется как со стороны нашего департамента и областного заказчика в лице ГКУ «Ярдорслужба», так и со стороны федеральных кураторов проекта ФКУ «Упрдор «Холмогоры». Их проверки носят внезапный характер, мы уже только получаем документы для устранения замечаний, если они есть.



Для обеспечения беспрепятственного пропуска паводковых вод водопропускная труба в аварийном состоянии заменена на новую, остальные водопропускные трубы отремонтированы. Также выполнены работы по ремонту 23 съездов, полоса отвода расчищена от древесно-кустарниковой растительности, укреплены обочины.



Посадочные площадки общественного транспорта оборудованы заездными карманами с переходно-скоростными полосами, металлические автопавильоны заменены на железобетонные, обустроены тротуары. Для удобства маломобильных групп населения в местах приближения к пешеходным переходам сделано понижение бортового камня.



С целью обеспечения безопасности дорожного движения установлены барьерные и перильные ограждения, искусственные неровности, дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластичными материалами с применением стеклошариков, которые повышают ее видимость в темное время суток.



– Наши сотрудники вели технический контроль качества и полноты выполняемых работ на всех этапах ремонта. Мелкие недостатки, которые выявлялись, на сегодняшний день устранены. Дорога готова к вводу в эксплуатацию, – подчеркнул заместитель директора ГКУ «Ярдорслужба» Александр Межиевский.



В ходе осмотра дороги качество ремонта не вызвало нареканий и у общественников, по их мнению, работа проведена на должном уровне.



Справка



В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.



Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.