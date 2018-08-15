​Уникальную разработку производства Рыбинского завода приборостроения презентовали сегодня в Симферополе. В рамках встречи с представителями Министерства здравоохранения Республики Крым подробно о новых возможностях в офтальмологии благодаря лазерной твердотельной рефракционной установке рассказал генеральный директор Ярославской клиники лазерной микрохирургии Александр Тихов.



– Установка «Олимп-2000/213» – это мобильная твердотельная лазерная система, которая используется не только для лазерной коррекции зрения, но и при лечении глаукомы, – рассказал Александр Тихов. – Это абсолютно экологически безопасная технология. Аналогов нашей установки в мире нет. Я надеюсь, что крымчанам понравится продукция Ярославской области в сфере высокотехнологичной медицинской техники и такое оборудование будет работать в республике.



Установка внедрена в клиническую практику в 2009 году. Техника применяется в трех российских клиниках. Выполнено более 5 тысяч успешных операций.