|Уникальную разработку производства Рыбинского завода приборостроения презентовали сегодня в Симферополе. В рамках встречи с представителями Министерства здравоохранения Республики Крым подробно о новых возможностях в офтальмологии благодаря лазерной твердотельной рефракционной установке рассказал генеральный директор Ярославской клиники лазерной микрохирургии Александр Тихов.
– Установка «Олимп-2000/213» – это мобильная твердотельная лазерная система, которая используется не только для лазерной коррекции зрения, но и при лечении глаукомы, – рассказал Александр Тихов. – Это абсолютно экологически безопасная технология. Аналогов нашей установки в мире нет. Я надеюсь, что крымчанам понравится продукция Ярославской области в сфере высокотехнологичной медицинской техники и такое оборудование будет работать в республике.
Установка внедрена в клиническую практику в 2009 году. Техника применяется в трех российских клиниках. Выполнено более 5 тысяч успешных операций.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
14:15
11 просмотров
2018.08.15 Завершается капитальный ремонт крыши памятника архитектуры федерального значения «Здание Ольгинского приюта» 2018.08.15 В регионе стартовал конкурс «Лучший МФЦ – 2018»2018.08.15 В рамках федерального проекта отремонтирована дорога Лесная Поляна – Ярославль 2018.08.15 В Крыму реализуется уникальный проект с использованием агрегатов «ОДК – Газовые турбины» 2018.08.15 Участники научной смены ЯрГУ разработали проект по вовлечению в экономику граждан с нарушениями слуха