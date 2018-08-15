​Объявлен прием заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучший МФЦ – 2018». Предусмотрены две номинации: «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ».



– Задачей данного конкурса является выявление лучших практик, лучших сотрудников, чтобы в дальнейшем распространять их опыт во всех многофункциональных центрах региона, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Этот конкурс создает позитивную мотивацию для специалистов. Два года подряд лауреатами всероссийского конкурса «Лучший МФЦ» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» становились операторы филиалов из нашего региона.



Заявки можно подать с 3 по 7 сентября по адресу: Ярославль, проспект Ленина, дом 14а.



К участию в конкурсе допускаются сотрудники МФЦ, которые непосредственно осуществляют прием и выдачу документов. Обязательные условия: стаж работы на занимаемой должности на момент подачи документов – не менее 6 месяцев, отсутствие дисциплинарных взысканий и обоснованных жалобы на нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг.



Победитель регионального конкурса будет представлять Ярославскую область на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России – 2018».