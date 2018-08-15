|Завершается ремонт крыши дома №11 по проспекту Октября в Ярославле. Объект является памятником архитектуры федерального значения «Здание Ольгинского приюта». Он был возведен в конце XVIII века, но в течение следующих двух столетий неоднократно достраивался и перестраивался. Из-за этих архитектурных дополнений сейчас имеет крайне сложную для ремонта конструкцию, к тому же очень старую и ветхую.
Работы начались в июне.
– Были частично заменены стропильная система и обрешетка, мы утеплили чердак, сделали вентиляцию, а также восстановили кровельное покрытие из листов оцинкованной стали, – рассказал начальник участка компании-подрядчика Антон Пойгин. – Особенность этой крыши в том, что на ней много скатов, ендов, перепады уровней. Сейчас на объекте завершаются укладка кровельного материала, покрытие парапетных шапок и параллельно идет обустройство водосточной системы.
К работе на памятниках архитектуры предъявляются особые требования. Это и квалификация специалистов, и применение специальных материалов, а порой необходимо выполнять и реставрационные работы. По мнению инженеров регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов, задача решена успешно. Срок сдачи объекта – в сентябре, однако подрядчик готов сделать это досрочно.
Всего в 2018 году региональный фонд капремонта МКД запланировал проведение работ на 80 памятниках архитектуры, на 24 из них процесс уже завершен.
Специалисты фонда ежедневно контролируют ситуацию на объекте «Здание Ольгинского приюта», в еженедельном режиме данные поступают в Правительство области. Особое внимание уделяется качеству выполняемых работ на всех этапах ремонта.
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