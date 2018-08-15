​15 августа губернатор Дмитрий Миронов встретился с главой Республики Крым, председателем Совета министров Сергеем Аксеновым.



Дмитрий Миронов отметил, что договоренности о сотрудничестве, достигнутые в ходе прошлогоднего рабочего визита и Российского инвестиционного форума в Сочи, активно реализуются, и назвал перспективные направления дальнейшего взаимодействия.



– За прошедший год нам с вами многого удалось добиться. Вместе с тем есть целый ряд конкретных предложений на перспективу, – подчеркнул губернатор. – В Ярославской области выпускается большой ассортимент продукции, которая может с успехом заменить импортную, попадающую под западные санкции. В первую очередь это оборудование для энергетики, дорожные машины, краски, кабель, строительные материалы, продукты питания, суда. Мы готовы расширить поставки в Республику Крым агрегатов производства рыбинского АО «ОДК – Газовые турбины», кораблей различного класса и назначения. Убежден, что наши перспективные планы реализуемы, а итоги совместной работы прошлого года подкрепляют эти выводы.



Также Дмитрий Миронов добавил, что Ярославская область заинтересована в выращивании на территории Крыма сельскохозяйственных культур.



– Отношения наших регионов развиваются очень динамично. Если перевести их в цифровые исчисления, то по итогам прошлого года товарооборот составил 650 миллионов рублей, – отметил Сергей Аксенов. – Основной стала продукция топливно-энергетического комплекса и машиностроения, а также сельхозпредприятий. В текущем периоде, думаю, мы этот показатель сможем увеличить процентов на 30. И для этого уже сделаны конкретные шаги. Феодосийский судомеханический завод подписал соглашение с ярославской «Компанией Дизель», судостроительный завод «Море» формирует с концерном «Калашников» программу достройки пассажирских судов. Агропромышленный парк «Вересаево» будет сотрудничать с «Ярославским картофелем».



В завершение встречи Дмитрий Миронов пригласил Сергея Аксенова на День ярославской промышленности и Ярославский инвестиционный форум. Мероприятия запланированы на 4-й квартал текущего года. Глава региона отметил, что эти события могут быть интересны и полезны представителям промышленных кругов и бизнес-элиты республики.



Справка



Благодаря существующим договоренностям (в частности, протоколу о намерениях, заключенному в рамках прошлогоднего визита ярославской делегации в Крым, и соглашению о сотрудничестве, подписанному на Сочинском инвестиционном форуме) активно развивается сотрудничество между судостроительными предприятиями Крыма и Ярославской области, в частности, по достройке судов и проведению их испытаний в морских условиях. Ярославская судостроительная компания «Паритет» занимается поставками в Крым прогулочных катеров и помогает организовать в международном детском лагере «Артек» школу по подводному плаванию.



Завод дорожных машин поставляет технику дорожно-строительным организациям республики, Ярославский радиозавод в рамках гособоронзаказа – радиостанции для Черноморского флота, «Компания Дизель» – электростанции для промышленных предприятий Крыма. Рыбинское АО «ОДК – Газовые турбины» задействовано в реконструкции Сакской ТЭЦ и в обеспечении энергоснабжения города Джанкоя. Резиденты ярославского фармацевтического кластера обеспечивают учреждения здравоохранения южного региона лекарственными средствами.