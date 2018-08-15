​Во дворе домов №38 и 40 по проспекту Генерала Батова в Рыбинске сделан ямочный ремонт. Решить многолетнюю проблему с разбитой проезжей частью, постоянными ухабами и лужами местные жители смогли с помощью портала «Делаем вместе» (delaem.vmeste76.ru).



– Согласно мониторингу обращений на портал «Делаем вместе» категория «Двор, придомовые территории» самая популярная: сюда уже поступило более 500 сообщений от жителей региона, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – В целях развития ресурса в пилотном режиме в течение второго квартала работа органов местного самоуправления по обращениям граждан на портале оценивалась в рамках «Рейтинга-76». В конце года мы добавим в эту систему показатели по развитию портала «Делаем вместе».



Жители Рыбинска оставили заявку на портале «Делаем вместе», изложили свою проблему, сопроводив фотографиями придомовой территории.



– Во время дождей ямы на разбитой дороге заполняются водой, вода не уходит, обходить приходится по газонам, с колясками и детьми не пройти совсем, – жаловались люди.



Как сообщил начальник управления делами администрации города Роман Кагнер, другой дороги к жилым домам №38 и 40 нет.



– Восстановить утраченное покрытие без участия в программе по благоустройству дворовых территорий не представляется возможным. Но совместно с департаментом ЖКХ и управляющей компанией мы нашли временное решение проблемы – сделать подсыпку, – сказал он.



Две машины с асфальтовой крошкой выделила подрядная организация, которая выполняет ремонт городских дорог. Управляющая компания выровняла и утрамбовала асфальт с помощью своей спецтехники. Работы были выполнены в течение дня.