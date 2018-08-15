​Ярославская область продолжит развивать партнерские отношения с Крымом. План мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве регионов на 2018 – 2020 годы 15 августа подписали губернатор Дмитрий Миронов и глава республики Сергей Аксенов.



– Я рад, что визиты делегации нашей области в Крым стали уже традиционными. Прошедший год показал, что ярославцы и жители полуострова готовы работать на результат, – сказал Дмитрий Миронов. – У нас много совместных проектов в энергетике, судостроении, строительстве, образовании и многих других сферах. В целом все озвученные позиции получили свое развитие, и в первую очередь, конечно, благодаря активному содействию руководства республики.



Губернатор подчеркнул важность реализации совместных проектов по решению проблемы энергодефицита Крыма.



– К вопросу реконструкции Сакской ТЭЦ были привлечены лучшие рыбинские специалисты «ОДК – Газовые турбины», которые подготовили к запуску четыре газотурбинных энергетических агрегата, – отметил Дмитрий Миронов. – Также предприятие в настоящее время помогает решать вопросы по энергоснабжению города Джанкоя и в ответ на запрос КрымТЭЦ подготовило предложения по поставкам оборудования для реконструкции объектов в сфере ЖКХ.



Что касается перспектив дальнейшего сотрудничества, то Ярославская область, как было озвучено на двусторонней встрече Дмитрия Миронова и главы республики Сергея Аксенова и теперь закреплено в подписанном плане мероприятий, будет расширять поставки в Крым дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, судов, лакокрасочных и строительных материалов, кабеля.



Предусмотрено также развитие совместных проектов по поставкам в Ярославскую область продуктов питания: фруктов, овощей, соков и продукции крымских виноделов с целью последующего розлива на базе одного из предприятий. В свою очередь, производители нашего региона готовы предложить свою продукцию торговым сетям республики.