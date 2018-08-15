​Представители Крыма станут участниками Дня промышленности Ярославской области в октябре этого года. Об этом сообщил сегодня министр промышленной политики республики Андрей Васюта на официальной встрече делегации Ярославского региона под руководством губернатора Дмитрия Миронова с главой республики Сергеем Аксеновым.



– Итогом круглого стола, посвященного перспективам сотрудничества между предприятиями наших регионов и прошедшего накануне в Министерстве промышленности республики, стало решение о визите руководителей крымских предприятий в Ярославль, – сказал Андрей Васюта. – Уже известно, что это будут представители Керченского металлургического завода, Красноперекопского трубного завода, ведущего приборостроительного предприятия «Фиолент», конструкторско-технологического бюро «Судокомпозит» и другие.



Заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев отметил, что такой визит послужит укреплению и развитию кооперационных связей ярославских и крымских производителей:



– Уверен, на территории республики есть предприятия, которые хотели бы вступить в постоянную кооперацию с компаниями нашего региона. У нас высокие компетенции в сфере двигателестроения, лакокрасочной продукции, химической промышленности, строительных материалов. Будем искать решения, позволяющие загружать производства обеих сторон.



По словам Максима Авдеева, предложения будут подготовлены в рабочем порядке и презентованы уже на Дне промышленности. Тогда же возможно обсуждение конкретных вопросов с заинтересованными в таком сотрудничестве компаниями.