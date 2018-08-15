​С 13 по 15 августа оперативный штаб в Ярославской области проводил антитеррористические учения на территории поселка Козьмодемьянск.



Сотрудники Правительства региона, управлений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии по Ярославской области отработали комплекс практических действий по выявлению и пресечению преступных посягательств условных «террористов» и ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации. В учениях была задействована специальная техника.



В итоге выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности населенных пунктов, находящихся на удалении от крупных региональных центров.