|15 августа состоялась приемка ремонтно-реставрационных работ в усадьбе Попова в Рыбинске.
– Отреставрирована большая часть здания и интерьеров, – рассказал заместитель директора областного департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев. – Это яркий пример ответственного отношения собственника, который провел работы по сохранению памятника архитектуры. Здание «живет», пока используется, как правило, разрушаются те, которые пустуют.
Усадьба Попова является объектом культурного наследия федерального значения. Это старейшее здание Рыбинска, сохранившееся от первоначальной застройки города, созданной до утверждения регулярного плана 1784 года.
Дом был возведен в конце XVIII века по заказу купца Попова, который имел в городе большую бумажную мануфактуру. В настоящее время здесь располагаются предприятия торговли и сервисного обслуживания.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:30
23 просмотров
2018.08.15 Ярославцы ознакомились с крымским опытом работы на закрытом грунте с целью улучшения снабжения области овощами и фруктами2018.08.15 В регионе прошли антитеррористические учения2018.08.15 Представители крупнейших крымских предприятий примут участие в Дне промышленности Ярославской области 2018.08.15 Ярославская область продолжит торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с Республикой Крым2018.08.15 Жители Рыбинска с помощью портала «Делаем вместе» решили многолетнюю проблему с ремонтом проезжей части в одном из дворов