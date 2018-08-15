​15 августа состоялась приемка ремонтно-реставрационных работ в усадьбе Попова в Рыбинске.



– Отреставрирована большая часть здания и интерьеров, – рассказал заместитель директора областного департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев. – Это яркий пример ответственного отношения собственника, который провел работы по сохранению памятника архитектуры. Здание «живет», пока используется, как правило, разрушаются те, которые пустуют.



Усадьба Попова является объектом культурного наследия федерального значения. Это старейшее здание Рыбинска, сохранившееся от первоначальной застройки города, созданной до утверждения регулярного плана 1784 года.



Дом был возведен в конце XVIII века по заказу купца Попова, который имел в городе большую бумажную мануфактуру. В настоящее время здесь располагаются предприятия торговли и сервисного обслуживания.