​В рамках визита в Крым члены делегации Ярославской области посетили предприятия, производящие фрукты, ягоды и овощи, с целью обмена опытом.



В тепличном комплексе ООО «Сладкая клубника», основанном в 2010 году, 24 гектара сельхозугодий. Здесь выращивают плодовые и ягодные культуры. Под теплицами – 11 гектаров.



– В регионе зарегистрирована компания «Ярославские ягоды». Итальянский поставщик саженцев на полуостров, будет снабжать ими и ее, – отметил заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. – Конечно, у нас другие климатические условия, но опыт, который приобрели коллеги в Крыму, пригодится ярославским производителям.



Руководство тепличного комплекса рассказало о ключевых технологических моментах, касающихся пересадки ягод, ухода за землей и методов полива растений, их высадки.



Проект «Ярославские ягоды» будет реализован в Ростовском муниципальном районе. В настоящее время подбирается подходящий участок, имеющий супесчаную почву.



Также представители области посетили предприятие «Крымская овощная фабрика», специализирующееся на производстве овощей закрытого грунта. Продуктивная площадь тепличного комбината, который работает с 2000 года, составляет 6 гектаров. Специализация – выращивание монопродукции, томата «эсмира». В 2017 году урожай составил 1,5 тысячи тонн. За 5 месяцев текущего года произведено 600 тонн, по итогам года планируется выйти на показатель 1,8 тысячи тонн. Предприятие получает государственную поддержку и динамично развивается.



Овощи закрытого грунта также производятся и на территории Ярославской области. Это одно из приоритетных направлений АПК. Предприниматели региона рассматривают Крым в качестве площадки с благоприятным климатом для расширения профильного бизнеса.



– Планируем строительство тепличных комплексов, – рассказал генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горкунов» Борис Горкунов. – Крым выбрали за великолепные погодные условия. В Центральной России у нас сейчас около 50 гектаров новейших роботизированных комплексов. Но мы не можем там выращивать те культуры, которые хорошо плодоносят здесь, те же томаты, к примеру. С нашими технологиями и крымским климатом мы можем добиться повышения урожайности в 2 – 3 раза от нынешних показателей.