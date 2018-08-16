​18 августа в Ярославской области стартует сезон летне-осенней охоты на пернатую дичь. Разрешение на ее добычу выдает региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования. Также данный документ можно получить непосредственно у охотпользователей.



– Выдача разрешений на добычу водоплавающей, болотно-луговой, полевой, степной и боровой дичи начинается за две недели до дня начала срока охоты и завершается за один день до дня окончания такого срока, – сообщил начальник отдела воспроизводства, использования и охраны животного мира департамента Дмитрий Белев. – В регионе зарегистрировано около 30 тысяч охотников. За пернатой дичью в ближайшие дни направятся более 5 тысяч из них. Норма добычи – до 10 особей каждого вида в сутки.



Департамент окружающей среды и природопользования призывает всех охотников при нахождении в охотничьих угодьях не нарушать правила охоты, пожарной безопасности и соблюдать ограничения и запреты, установленные положениями об особо охраняемых природных территориях. Охотник обязан иметь при себе разрешение на оружие, охотничий билет единого федерального образца и разрешение на добычу дичи.



С началом сезона государственные инспекторы, сотрудники полиции, районных администраций отправятся в рейды в составе антибраконьерских групп, сформированных в муниципальных образованиях. За нарушение правил охоты грозит штраф от 500 до 4000 рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.



Подробнее о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов здесь: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/bilet_oxota.aspx.