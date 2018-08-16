​Подведены итоги Всероссийского конкурса методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, реализующим дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической направленности. Он был посвящен 100-летию системы дополнительного образования детей, а его организатором выступил Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения.



Ярославские педагоги выступили в номинации «Учебно-методические материалы: дополнительная общеразвивающая программа». Авторский коллектив, в составе которого директор Ярославского центра детского и юношеского туризма и экскурсий Александра Логинова, методист Жанна Ерофеева и декан дефектологического факультета ЯГПУ Татьяна Киселева, представил свою совместную разработку – дополнительную общеразвивающую программу «Смена мечты».



Она была реализована в ноябре 2017 года в рамках областной профильной смены подготовки вожатых школьных лагерей, который собрал более 60 обучающихся из 15 образовательных организаций Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского, а также Ярославского, Любимского, Ростовского, Мышкинского, Гаврилов-Ямского, Большесельского, Пошехонского, Некрасовского районов. Для ребят были организованы теоретические и практические занятия по развитию творческих способностей, социальному проектированию, технологии публичных выступлений. Ведущие преподаватели ЯГПУ им. Ушинского рассказывали об основах психологии младшего школьника, педагогических приемах работы вожатого школьного лагеря и технологии организации деятельности детского коллектива.



В качестве итогового продукта ребята разрабатывали проект смены школьного лагеря в соответствии с техническим заданием от школы. Им помогали студенты Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, имеющие практику работы в качестве вожатых детских оздоровительных лагерей.



Было подготовлено 15 проектов различной направленности. Среди них – краеведческий лагерь, где предусмотрены занятия по изучению топонимики и биографий знаменитых земляков, спортивный, литературный. Сразу два проекта были посвящены проблеме развития толерантности – новые знания о людях других национальностей участники получали в творческой форме, через игры и беседы.