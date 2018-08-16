​Руководство ОАО «Скоково» принимает необходимые меры для того, чтобы избежать загрязнения расположенных поблизости водных объектов. К такому выводу пришли члены комиссии, побывавшей на полигоне с проверкой. В состав инспекционной группы вошли представители Правительства области, депутаты, гражданские активисты.



На полигоне членам комиссии продемонстрировали систему очистки сточных вод, рассказали о технологических этапах процесса. В настоящее время жидкость по специальным откосам стекает в дренажные канавы, затем поступает на очистные сооружения, после чего возвращается на тело полигона.



Также проверяющие оценили организацию работы по ввозу отходов в «Скоково», проверили функционирование системы видеонаблюдения.



– Мы понимаем, что проблемы полигона не решались долгое время. Сейчас настал тот момент, когда необходимо это сделать, – сказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Ярославской областной Думы Александр Гончаров. – Вместе с региональной властью мы приступили к формированию концепции новой экологической политики, создана система мониторинга и контроля, работают гражданские активисты и экспертное сообщество. Совместными усилиями мы изменим ситуацию в сфере экологии к лучшему.



Представители руководства полигона сообщили, что на средства, выделенные правительством Москвы на повышение экологической безопасности, до конца года планируется приобрести и установить новые очистные сооружения, которые сведут к минимуму попадание вредных веществ в окружающую среду.



Как рассказала начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «Скоково» Юлия Елизарова, будет применена технология обратного осмоса, дающая самую высокую степень очистки воды. Она предусматривает использование в процессе сверхтонких мембран.



– На сегодняшний день эта технология – одна из самых эффективных и результативных. Причем она уже хорошо себя зарекомендовала: успешно применяется в Московской области, Краснодарском крае, других регионах, – сказала Юлия Елизарова. – Сейчас порядка пяти поставщиков готовы предложить нам это оборудование. Победитель будет определен в результате конкурсных процедур.