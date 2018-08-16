​Победившие в прошлом году в «Рейтинге-76» муниципальные районы продолжают работы на средства губернаторских грантов. В Угличском МР, завоевавшем первое место и получившем поощрение в размере 20 миллионов рублей, к 1 сентября завершат капитальный ремонт детской художественной школы и четырех общеобразовательных учебных заведений.



– «Рейтинг-76» – это оценка прежде всего реальных действий органов местного самоуправления по улучшению ситуации в муниципальном образовании, – подчеркнула заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – На средства губернаторских грантов в районах делают ремонт в общеобразовательных школах, детских садах, домах культуры, строят спортивные центры, облагораживают территории.



Вместе с главой Угличского муниципального района Анатолием Курициным Екатерина Троицкая проинспектировала ход капитального ремонта здания, в которое готовится переехать единственная в Угличе детская художественная школа.



Заведение основано в 1976 году. В 2017/2018 учебном году знания здесь получали 246 ребят, в числе которых – жители соседнего Мышкина.



– С 2007 года мы работали на территории Богоявленского монастыря. Теперь переезжаем в новое здание, – поделилась директор детской художественной школы Людмила Очкина. – Это позволит в два раза увеличить количество учащихся, повысить комфортность образовательного процесса.



Объем работ на объекте большой. Предусмотрены ремонт стен, полов, потолков, лестницы, фасада, замена окон и электропроводки, установка охранной и пожарной сигнализации, утепление чердачного помещения, благоустройство территории. Также здание сделают доступным для маломобильных групп населения.



Вторым пунктом проверки стала средняя общеобразовательная школа №7, которая была открыта в 1975 году и является одной из самых больших в Угличе. Количество учащихся постоянно увеличивается: с 585 человек в 2014 году до 710 в 2018-м. За счет средств губернаторского гранта проведен косметический ремонт в восьми кабинетах, малом спортивном зале, центральном холле, восстановлен забор, заменены оконные блоки.



Екатерина Троицкая также побывала в сельском клубе поселка Соснового, который регулярно посещают около 700 человек, в том числе жители деревень Левайцево, Новоселки, Камышево. Примерно треть – молодежь. Здесь уже сделан ремонт фасада, заменены окна. В помещениях идут восстановление и выравнивание стен, замена полов. Кроме того, предусмотрены замена системы водоснабжения и канализации, дверей, устройство потолков.



– Губернаторский грант, который мы получили в прошлом году как лидеры «Рейтинга-76», – это весомая помощь для нас, – отметил Анатолий Курицин. – Благодаря этому приводим в порядок объекты, которые долгие годы будут работать на благо всех жителей города и района.



Ремонтные работы на средства гранта также проводятся в зданиях Заозерской и Головинской школ и школы №8 Углича.