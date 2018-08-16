​16 августа в Севастополе состоялась презентация возможностей предприятий Ярославской области. В состав официальной делегации региона вошли губернатор Дмитрий Миронов, председатель Правительства Дмитрий Степаненко, его заместители, руководители производств. Во встрече приняли участие губернатор города Дмитрий Овсянников, представители бизнес-сообщества.



В Ярославской области сегодня работает более трех тысяч предприятий, треть из которых – флагманы в своих отраслях. Согласно данным за 2017 год, по динамике промышленного роста у региона первое место в ЦФО и шестое – в стране.



– Наши компании могут предложить предприятиям Севастополя поставку своих товаров, свои компетенции как некие услуги, а также рассмотреть возможности создания совместных производств, проектов, – сообщил на встрече заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Особенно высок спрос в вашем регионе на компетенции в судостроении. В частности, Ярославский судостроительный завод сегодня ведет переговоры о возможности заключения контрактов с предприятиями Севастополя.



Партнером в сфере судостроения для предприятий черноморского города готово выступить и АО «Русские краски» – одно из ведущих в своей отрасли в России. Председатель совета директоров компании, глава Экономического совета Ярославской области Яков Якушев рассказал о ключевых векторах развития производства.



– Сегодня в числе перспективных направлений – выпуск авиационных и судостроительных материалов, – сообщил Яков Якушев. – Авиационными материалами мы занимаемся около семи лет, и сегодня они активно используются при окраске техники. К концу года пройдем сертификацию и будем готовы сотрудничать и в судостроении, а именно – предоставлять заказчикам полный набор лакокрасочной продукции.



Ярославские покрытия можно будет использовать для окрашивания бортов, внутренних помещений, грузовых трюмов судов. «Русские краски» готовы поставлять в Севастополь и другую продукцию, а также принимать участие в разработке совместных проектов.