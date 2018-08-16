​16 августа на судостроительном предприятии «Верфь братьев Нобель» состоялась церемония закладки малого рыболовного рефрижераторного траулера. Заказчик – мурманская рыбодобывающая компания «Карелрыба», генеральный подрядчик проекта – СЗ «Вымпел».



– Сегодня дан старт строительству корабля, который будет спущен на воду в следующем году, – сказал председатель комитета развития промышленности регионального департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов. – Важно отметить, что «Верфь братьев Нобель» загружена заказами на несколько лет вперед. Это особенно важно в свете проводимой политики импортозамещения и развития гражданского судостроения. Очередным шагом в обеспечении заказами и рынками сбыта продукции наших судостроителей стало подписание на форуме в Санкт-Петербурге в мае соглашения между Правительством Ярославской области и концерном «Калашников».



Напомним, что в 2017 году судостроительное предприятие «Верфь братьев Нобель» вошло в состав концерна «Калашников». Это стало результатом работы Правительства Ярославской области по выполнению поручения губернатора Дмитрия Миронова о решении финансовых проблем предприятия и сохранении его трудового коллектива. Сегодня на верфи работают порядка 300 человек, в планах – увеличить штат сотрудников вдвое.



Судно предназначено для прибрежного лова донным или разноглубинным тралом. На борту траулера можно будет производить первичную обработку рыбы и доставлять ее в охлажденном виде на берег.



– Сегодня важный день. Мы закладываем первое судно в серии, которую планируем заказать на предприятии, – отметил директор ООО «ПТФ «Карелрыба» Алексей Бараков. – Окончательное решение будет принято по итогам выполнения этого заказа. Главные условия: качественно и в срок. Желаю судостроителям удачи!