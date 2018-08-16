​В этом году Ярославская область впервые присоединилась к межрегиональному туристско-образовательному проекту «Вагон знаний». 21 сентября школьники региона смогут провести целый экскурсионный день в Москве, а 26 октября ученики из столицы нанесут ответный визит.



Проект «Вагон знаний» предусматривает познавательные путешествия для школьников в соседние регионы на комфортабельных поездах. В пути для ребят организуют интерактивно-образовательную программу, а в городах – экскурсии, в том числе обзорные. В Москве предлагают посетить Красную площадь, музеи Всероссийского выставочного центра ВДНХ. В Ярославской области – Ростовский кремль, Ярославский музей-заповедник и планетарий.



Межрегиональный туристический образовательный проект «Вагон знаний» уже реализован структурами Министерства образования Самарской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей и Республики Башкортостан. В 2018 году проект победил в номинации «Развитие туристического потенциала региона» Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.



– Реализация проекта осуществляется в осенне-весенний период. Это позволяет увеличить туристический поток в «низкий» сезон, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – К тому же мы понимаем, что дети очень часто выступают инициаторами семейных путешествий. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время школьники вернутся в Ярославию, но уже вместе со своими родителями.



После успешной апробации маршрутов планируется, что обмен школьниками будет осуществляться на постоянной основе. Подробнее о проекте и о том, как принять в нем участие, можно узнать по телефону: 8 (4852) 30-78-50.