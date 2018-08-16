​16 августа губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов вместе с главой Севастополя Дмитрием Овсянниковым посетил Севастопольский морской порт, куда в это время прибыл из очередного рейса катер «Комета 120М». Судно на воздушных крыльях, перевозящее пассажиров по маршруту Севастополь – Ялта, изготовлено на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел».



– Полтора года назад я имел уникальную возможность присутствовать при закладке этого катера нового поколения, а сегодня «Комета» бороздит воды Черного моря, связывая два города Крымского полуострова, – отметил Дмитрий Миронов. – Это важный результат нашей совместной работы с руководством Республики Крым и города Севастополя и большое событие для всего российского судостроения. Приятно, что этот современный, скоростной, комфортный корабль построен на Ярославской земле. Благодарю наших кораблестроителей за работу.



Дмитрий Миронов напомнил, что проект был реализован после встречи Президента Владимира Путина с деловыми кругами региона в апреле прошлого года. В следующем году «Вымпел» планирует спустить на воду еще две «Кометы».



Дмитрий Миронов и Дмитрий Овсянников осмотрели судно, пообщались с капитаном и пассажирами.



– Очень понравилась поездка на катере. Ход плавный, – поделился впечатлениями житель Санкт-Петербурга Роман Рудик. – В следующий раз обязательно снова воспользуюсь этим видом транспорта. Он быстроходный и комфортный. Особенно приятно, что такие суда выпускаются у нас, в России.



Напомним, регулярное движение скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» по Черному морю открыто 30 июля. В торжественной церемонии принял участие председатель Правительства России Дмитрий Медведев.



Судно вмещает 120 пассажиров, экипаж - 5 человек. Скорость – 35 узлов (около 65 км/ч), дальность хода – 200 миль. Катер оснащен современными средствами связи и навигации, климат-контролем. Важным преимуществом является высокий уровень комфорта – применяется автоматическая система снижения качки и перегрузки.