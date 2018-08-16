​Президентом России подписан закон, который вносит изменения в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты РФ, направленные, в частности, на упрощение возведения объектов индивидуального жилищного строительства, совершенствование механизма госстройнадзора, сноса самостроев.

В частности, в документе дано определение объекта индивидуального жилищного строительства. Это отдельно стоящее здание не более трех этажей и не выше двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования. При этом оно не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Кроме того, вводится упрощенный порядок строительства и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства и садового дома. Если раньше для этого требовалось получить разрешение, то теперь необходимо просто направить уполномоченному органу уведомление о планируемых работах. Требования к такому уведомлению и порядок действий соответствующих органов в настоящий момент устанавливаются.

Также подробно описан порядок сноса объектов капитального строительства и самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными требованиями.

Согласно документу, самостроем считается тот объект, при начале возведения которого были нарушены установленные требования или который расположен на участке, не допускающем строительства. Если же собственник объекта не знал и не мог знать об этих ограничениях на использование земельного участка и получил необходимые разрешения, то его постройку самовольной назвать нельзя.

– Проблема самостроев актуальна не только для Ярославской области. Эти новшества – комплексный механизм контроля, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Усовершенствована система противодействия самовольному строительству. Поэтому напоминаем правообладателям о необходимости регистрации прав на принадлежащие им объекты недвижимости. Подать документы можно в любой из многофункциональных центров, расположенных на территории области. В противном случае органами местного самоуправления может быть принято решение о сносе самовольной постройки, если она возведена или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы и необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительства объекта.

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