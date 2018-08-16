​Сегодня в Ярославле прошел традиционный конкурс «Лучший водитель автобуса». Мероприятие было организовано в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». В соревнованиях приняли участие представители 16 транспортных предприятий региона.



– Этот конкурс направлен прежде всего на формирование культуры ответственного вождения, улучшение качества перевозок и в конечном итоге – на повышение уровня безопасности всех участников дорожного движения, – отметил заведующий отделом транспортного планирования департамента транспорта Дмитрий Малкин.



В течение нескольких часов члены жюри оценивали профессионализм водителей при скоростном маневрировании на автобусах ПАЗ. Победителем конкурса стал сотрудник Ярославской транспортной компании Алексей Корьев. По итогам соревнований также отметили самого опытного и самого молодого водителя.



– Мы ежегодно проводим соревнования по профессиональному мастерству среди водителей автобусов. Таким образом мы хотим повысить престиж этой профессии и привлечь внимание к вопросу качества обслуживания пассажиров. Ведь водитель отвечает не только за свою жизнь, но и за жизни тех, кого перевозит, – сказал региональный координатор партийного проекта Николай Костров.



Участникам конкурса предстояло не только быстро, но и безошибочно выполнить все задания: заехать задним ходом в парковочный бокс, не задев установленные ограждения, проехать по узкой дороге, ограниченной с обеих сторон бордюрами, остановиться так, чтобы задняя дверь автобуса была как можно ближе к обозначенному месту.



– Такие мероприятия способствуют повышению квалификации водителей, – подчеркнул заместитель председателя Ярославской областной Думы Виктор Волончунас. – Они дают хорошие примеры того, как надо работать, помогают воспитывать кадры. А это, в свою очередь, способствует повышению качества услуг.