​Между Правительством области и соответствующими федеральными надзорными структурами организовано взаимодействие по факту обрушения верхней секции башенного крана на строящемся объекте на улице Новоселковской в Ярославле. На место сегодня выезжали сотрудники ГКУ ЯО «Единая служба заказчика».



– Создается комиссия с участием сотрудников Ростехнадзора и Роструда. Представители прокуратуры занимаются выяснением причин ЧП, – сообщил Виктор Неженец. – Известно, что все документы на эксплуатацию крана имеются, необходимые для его запуска мероприятия пройдены. Эти процессы под контролем Ростехнадзора.



Информация о падении верхней секции 25-метрового крана поступила в дежурную службу регионального центра управления в кризисных ситуациях в 8.40 утра. На место выехали пожарно-спасательные части №3 и 104, специалисты территориального центра медицины катастроф, УМВД и оперативная группа Ярославского пожарно-спасательного гарнизона.



В результате происшествия есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ярославской области.



Как сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.