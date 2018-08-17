|Три ярославских вуза заключили соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственным университетом. Документ подписали ректоры ЯрГУ – Александр Русаков, ЯГСХА – Светлана Гусар и и. о. ректоров ЯГТУ – Елена Степанова и СевГУ – Владимир Нечаев. В церемонии принял участие руководитель аппарата губернатора Ярославской области Кирилл Сорокин.
Документ предусматривает реализацию совместных научно-исследовательских и образовательных, молодежных и издательских проектов, организацию академических обменов студентами и аспирантами, проведение научных конференций.
– Подписанное сегодня соглашение, безусловно, пойдет на пользу обоим регионам, – отметил Кирилл Сорокин. – Отличительная особенность образования в Ярославской области – практикоориентированность: структура экономики практически полностью соответствует программам, реализуемым вузами. Это наше конкурентное преимущество, которое позволяет выстраивать систему подготовки кадров в точном соответствии с запросами предприятий, привлекать инвесторов в регион. Мы готовы делиться своим опытом с Севастополем, тем более здесь все больше ярославской техники и необходимо выращивать местные кадры для работы с ней.
Ранее на базе Севастопольского госуниверситета прошел круглый стол с представителями ЯрГУ им. П.Г. Демидова, где обсудили вопросы взаимодействия.
Одно из возможных направлений дальнейшего сотрудничества – создание совместного центра органического сельского хозяйства. С такой инициативой выступила Светлана Гусар.
Справка
Севастопольский государственный университет – крупнейшее высшее учебное заведение Севастополя и Крыма. Основан в 2014 году на основании решения Правительства Российской Федерации, весной 2015-го получил государственную аккредитацию.
В качестве базы использованы следующие образовательные организации и их структурные подразделения: Севастопольский национальный технический университет, Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности, Севастопольский городской гуманитарный университет, Севастопольский факультет морского транспорта, Севастопольский морской колледж, учебно-консультационный пункт, Севастопольский экономико-технологический факультет.
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