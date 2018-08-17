​Пробы воздуха, взятые специалистами лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии на окраине Дзержинского района Ярославля, около поселка Норское, соответствуют гигиеническим нормативам. Об этом сегодня сообщила журналистам заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по региону Светлана Новожилова.



– В связи с появившейся неделю назад в Интернете информацией об ухудшении качества атмосферного воздуха на этой территории сразу же были отобраны пробы для анализа, – сообщила она. – Для этой цели привлекли специалистов аккредитованной лаборатории центра гигиены и эпидемиологии. Проведены все необходимые исследования. В результате установлено: превышений гигиенических нормативов нет. Пробы анализировались на уровень содержания девяти веществ, которые могут выделяться при эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов, в том числе метана, сероводорода и других. Угрозы для здоровья граждан нет.



Напомним, после жалоб жителей микрорайона на неприятный запах в оперативном порядке на место выехала областная комиссия. В нее вошли представители органов исполнительной власти, центра гигиены и эпидемиологии, депутаты и гражданские активисты. Они пообщались с жителями и, несмотря на то, что информация не подтвердилась, приняли решение проверить чистоту воздуха путем исследования проб.



– Большая часть граждан, c которыми мы пообщались, неприятного запаха не замечала. Только некоторые жаловались на переполненную контейнерную площадку, – рассказал начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – Результаты исследований подтверждают: воздух в Норском и его окрестностях соответствует нормам, а значит, безопасен.



Артем Назаров добавил, что этот вопрос остается на контроле Правительства области.