​17 августа в Ярославском районе на территории парка активного и семейного отдыха «Забава» прошел региональный конкурс «Лучший лесной пожарный». 14 огнеборцев демонстрировали свои знания и мастерство.



– Чтобы быть лесным пожарным, требуются сила, выносливость, любовь к природе, бесстрашие, ответственность и дисциплина, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – В последние годы в регионе резко снизилось количество лесных пожаров, и в большей мере это как раз связано с самоотверженной и мужественной работой наших специалистов, которые ликвидируют огонь на начальной стадии.



Участники соревновались в знании теоретических основ работы, физической подготовке, умении владеть бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями, попутно преодолевая специальную полосу препятствий, имитирующую труднопроходимую местность.



Победителем стал сотрудник Борисоглебского участка СГБУ «Лесная охрана» Михаил Гусев. Он будет защищать честь региона на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2018», который пройдет в Москве в сентябре.



– Региональный конкурс «Лучший лесной пожарный» стал традиционным для Ярославской области – он проводится уже в 4-й раз, – рассказал директор департамента лесного хозяйства области Николай Савельев. – Мероприятие направлено на повышение престижа профессии и распространение передового опыта.