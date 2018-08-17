​Вопросы, касающиеся взыскания задолженности за аренду земельных участков и недвижимости, находящихся в собственности органов местного самоуправления, обсудили на первом заседании рабочей группы Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области.



Участие в мероприятии приняли представители правового управления Правительства региона и трех департаментов: имущественных и земельных отношений, строительства, финансов.



– Судебно-претензионная работа органов местного самоуправления является одним из ключевых показателей эффективности их деятельности при осуществлении полномочий как собственников муниципального имущества, – рассказал заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Создание координационного совета в данном направлении необходимо для обеспечения единства земельной и градостроительной политики и правоприменительной практики на всей территории региона.



Как пояснили специалисты департамента имущественных и земельных отношений, за период с августа 2017 года по июнь 2018-го сумма задолженности за пользование земельными участками, которые находятся в муниципальной собственности, снизилась на 128 миллионов рублей. Работа ведется и по взысканию долгов за пользование муниципальной недвижимостью.



Коллегиальное обсуждение возникших вопросов в данной сфере и принятие решений рабочей группой позволят увеличить эффективность управления и распоряжения муниципальной собственностью, а также повысить уровень защиты интересов муниципальных образований как собственников недвижимого имущества.