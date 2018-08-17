​В Ярославской области продолжается внедрение федерального приоритетного проекта по созданию новой модели поликлиник. В него уже вошли 35 из 72 медорганизаций амбулаторного звена региона. Одна из них – детская поликлиника больницы №3 города Ярославля, где перестроена работа службы вакцинопрофилактики.



– Когда поликлиника вошла в проект, у нее были определенные проблемы, в частности, со временем ожидания услуги, – рассказала руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Ярославской области Наталья Евсеевич. – Раньше, чтобы попасть к специалисту, пациент стоял в очереди почти полтора часа. С переходом на новую модель работы ожидание сократилось до 20 минут.



В рамках проекта число дней работы кабинета было увеличено до четырех в неделю, соответственно, увеличилось и время работы – с 20 до 40 часов в неделю.



Кроме того, благодаря организации кол-центра дозвониться до поликлиники стало проще, а изменение работы регистратуры уменьшило время ожидания с 26 до 3 минут. В будущем в поликлинике будет организовано три зоны: кол-центр, стойка информации и картохранилище.



Для удобства пациентов создадут колясочную. Кроме того, изменениям подвергнется система профилактических осмотров: будут разработаны четкие маршрутные листы для пациентов, планируется объединить лабораторную диагностику и инструментальные методы исследований, создать специальную бригаду врачей для профосмотров и выделить единый день для прохождения этой процедуры.



– Мы обратились в ГК «Росатом» с просьбой поддержать нас и в другом проекте – по созданию «бережливых стационаров», – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев. – Принципы те же: создаются условия для комфортного пребывания пациентов, организуется круглосуточная работа пункта неотложной помощи, разделяются потоки людей с плановой и неотложной патологией, ведется электронная запись жителей из муниципальных районов на прием к специалистам консультационно-поликлинического отделения областных медорганизаций. Пока это новинка для больниц, но есть регионы, где проект уже начинает внедряться. Мы также могли бы в нем участвовать, переформатируя работу всей стационарной сети на благо пациентов.