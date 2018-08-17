|В Москве прошло совещание с участниками проекта Министерства культуры РФ и Нового банка развития БРИКС по вопросу реализации проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических территорий». От Ярославской области конкурсный отбор прошли проекты Тутаева и Ростова.
– Комфортная городская среда важна как гостям, так и жителям региона, – отметила директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – Существенные изменения, особенно в малых городах, возможны благодаря крупным инвестициям, в том числе грантовым средствам. Общая сумма вложений в ярославские проекты составит около 44 миллионов долларов.
В частности, средства пойдут на строительство канатной дороги протяженностью 1,3 километра, которая соединит правый и левый берега Волги в Тутаеве. В настоящее время из-за отсутствия моста и комфортной и надежной переправы левая часть города практически отрезана от туристических потоков.
– При общем потоке в 94 тысячи туристов в год сегодня левую сторону Тутаева посещают не более десяти тысяч гостей, – отметила Юлия Рыбакова. – Прогнозные планы позволяют говорить о том, что при наличии канатной переправы с объектами культурно-исторического наследия смогут знакомиться более 150 тысяч человек. На левой стороне расположены Кустодиевская набережная, древнее городище и насыпные валы XV века, Крестовоздвиженский собор, аллея Рерихов и ансамбли купеческих домов. На местном колокололитейном заводе есть возможность прикоснуться к таинству ремесла отливки колоколов. Шуваловские колокола, отлитые в местной мастерской по старинной технологии, признаются лучшими в России.
В Ростове на средства федерального гранта тоже реализуют масштабный проект реконструкции. Соборная площадь станет настоящим украшением исторического центра: в городе обустроят набережную у озера Неро, на Ростовском кремле появится подсветка. Здание городского театра конца XIX века будет отреставрировано и переоборудовано в конгрессно-зрелищный центр. Кроме того, предусмотрена разработка нового турмаршрута «Голландская крепость в древнерусском городе».
В октябре планируется подписание соглашения между Правительством РФ и Новым банком развития БРИКС, далее начнется детальная проработка проектов. Ключевым участником процесса станет Министерство культуры Российской Федерации как государственный заказчик, ответственный исполнитель.
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