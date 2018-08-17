​В выходные в Ярославле продолжатся мероприятия в рамках XXVI фестиваля искусств «Преображение», который за свою более чем четвертьвековую историю уже стал знаковым событием в культурном календаре региона.



По традиции основной площадкой фестивальных концертов и программ станет Ярославский музей-заповедник. В субботу здесь пройдут мастер-класс по колокольным звонам, колокольные концерты и опера А. Бородин «Князь Игорь» в концертном исполнении московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова. А в воскресенье в музее-заповеднике состоится Праздник для всей семьи «Чудесный город Яблокославль» и торжественное закрытие фестиваля.



Также в последний день недели в соборе Казанской иконы Божией Матери пройдет концерт «Молитвы и песнопения. Литургическая музыка XIX – XXI веков» в исполнении лауреата международного конкурса филармонической хоровой капеллы «Ярославия».



Хоровая капелла России имени А.А. Юрлова – один из крупнейших в России музыкальных коллективов – является давним партнером Ярославского музея-заповедника. В этом сезоне именитый музыкальный ансамбль отмечает свое столетие. В честь этого события хоровая капелла даст сольный концерт в церкви Ильи Пророка в заключительный день фестиваля.



Для участия в колокольных концертах в столицу Золотого кольца прибыли 30 лучших звонарей России – из Санкт-Петербурга, Архангельска, Вологды, Новгорода, Кижей, Самары. После длительного перерыва ярославский фестиваль вновь посетили и звонари из Белоруссии, их участие делает XXVI фестиваль искусств международным.



Программа XXVI фестиваля искусств «Преображение»