​Начался VI региональный творческий конкурс средств массовой информации «ПозициЯ-2018». Его организатором выступает управление массовых коммуникаций Правительства Ярославской области. Мероприятие проводится при поддержке губернатора Дмитрия Миронова. Конкурс призван содействовать формированию активной гражданской позиции, инициативы и творческой деятельности журналистов, освещению тем благотворительности, добровольчества и волонтерства.



Традиционно отбор лучших работ и их авторов будет проходить в следующих номинациях: «Лучший телеведущий», «Лучший журналист интернет-издания», «Лучший автор телепрограммы», «Лучший автор радиопрограммы», «Лучший тележурналист», «Лучший телеоператор», «Лучший репортаж в печатном СМИ», «Лучший очерк в печатном СМИ», «Лучшая аналитическая статья» и «Лучший фотокорреспондент».



2018 год указом Президента России объявлен Годом добровольца (волонтера). Закономерно, что в этом году в конкурсе предусмотрена новая номинация: «Лучшая серия информационных материалов «Год добровольца». Номинация направлена на популяризацию добровольчества, вовлечение активных и неравнодушных граждан в социально полезную деятельность: помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, безвозмездное оказание помощи нуждающимся и т. п.



Еще одна конкурсная категория – «Лучший материал в электронных и печатных СМИ на экологическую тему». Она призвана продемонстрировать уникальность природы Ярославского края, привлечь внимание самых широких слоев населения к вопросам охраны природы, а также показать усилия, которые прилагают в регионе для охраны окружающей среды.



К рассмотрению в конкурсе принимаются работы, вышедшие в СМИ с 1 января до 15 октября. Заявки на участие необходимо направить до 15 октября в электронном виде по адресу: konkurspoziciya@yandex.ru . Подведение итогов состоится в первом квартале 2019 года.



С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь