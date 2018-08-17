|Начался VI региональный творческий конкурс средств массовой информации «ПозициЯ-2018». Его организатором выступает управление массовых коммуникаций Правительства Ярославской области. Мероприятие проводится при поддержке губернатора Дмитрия Миронова. Конкурс призван содействовать формированию активной гражданской позиции, инициативы и творческой деятельности журналистов, освещению тем благотворительности, добровольчества и волонтерства.
Традиционно отбор лучших работ и их авторов будет проходить в следующих номинациях: «Лучший телеведущий», «Лучший журналист интернет-издания», «Лучший автор телепрограммы», «Лучший автор радиопрограммы», «Лучший тележурналист», «Лучший телеоператор», «Лучший репортаж в печатном СМИ», «Лучший очерк в печатном СМИ», «Лучшая аналитическая статья» и «Лучший фотокорреспондент».
2018 год указом Президента России объявлен Годом добровольца (волонтера). Закономерно, что в этом году в конкурсе предусмотрена новая номинация: «Лучшая серия информационных материалов «Год добровольца». Номинация направлена на популяризацию добровольчества, вовлечение активных и неравнодушных граждан в социально полезную деятельность: помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, безвозмездное оказание помощи нуждающимся и т. п.
Еще одна конкурсная категория – «Лучший материал в электронных и печатных СМИ на экологическую тему». Она призвана продемонстрировать уникальность природы Ярославского края, привлечь внимание самых широких слоев населения к вопросам охраны природы, а также показать усилия, которые прилагают в регионе для охраны окружающей среды.
К рассмотрению в конкурсе принимаются работы, вышедшие в СМИ с 1 января до 15 октября. Заявки на участие необходимо направить до 15 октября в электронном виде по адресу: konkurspoziciya@yandex.ru . Подведение итогов состоится в первом квартале 2019 года.
С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь
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