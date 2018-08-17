​Подписано соглашение о сотрудничестве между Ярославской сельскохозяйственной академией и одним из крупнейших агропредприятий Крымского полуострова «Золотая балка».



– В первую очередь документ направлен на обмен опытом между регионами, – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – Мы надеемся, что наши агротехники смогут поделиться своими знаниями и наработками с крымскими коллегами. Вы знаете, у нас набирает сейчас обороты в регионе органическое земледелие. Также мы рассчитываем, что в Крым на практику смогут приехать студенты сельхозакадемии.



Как отметила ректор Ярославской сельскохозяйственной академии Светлана Гусар, практика на Крымском полуострове для ярославских студентов, возможно, начнется уже со следующего года.



– Ярославская сельхозакадемия является единственным аграрным вузом на территории области, который готовит кадры для сферы агропромышленного комплекса. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши студенты приобрели определенный опыт в выбранной сфере, расширили спектр научных исследований за счет изучения другой географической и климатической зоны, – сказала Светлана Гусар. – Практика на Крымском полуострове – замечательный шанс стать настоящими профессионалами, перенять бесценный опыт у лучших специалистов ведущего крымского агропромышленного предприятия.



Как отметила генеральный директор ООО «Агрофирма «Золотая балка» Елена Костенко, кадровый вопрос для предприятия очень важен.



– Мы надеемся, что благодаря подписанному соглашению в нашу команду придут квалифицированные технологи, механики, инженеры-электрики, агрономы, – сказала она. – Мы сможем предоставить качественную площадку для прохождения практики вашим студентам, и компетенции наших специалистов будет достаточно, чтобы помочь им вырасти в достойных специалистов.



Также в ходе сегодняшней работы официальной делегации Ярославской области в Севастополе, как сообщил Валерий Холодов, достигнуты договоренности о поставках на территорию нашего региона через оптовые компании, имеющие лицензию на продажу алкоголя, севастопольской винодельческой продукции.