|Подписано соглашение о сотрудничестве между Ярославской сельскохозяйственной академией и одним из крупнейших агропредприятий Крымского полуострова «Золотая балка».
– В первую очередь документ направлен на обмен опытом между регионами, – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – Мы надеемся, что наши агротехники смогут поделиться своими знаниями и наработками с крымскими коллегами. Вы знаете, у нас набирает сейчас обороты в регионе органическое земледелие. Также мы рассчитываем, что в Крым на практику смогут приехать студенты сельхозакадемии.
Как отметила ректор Ярославской сельскохозяйственной академии Светлана Гусар, практика на Крымском полуострове для ярославских студентов, возможно, начнется уже со следующего года.
– Ярославская сельхозакадемия является единственным аграрным вузом на территории области, который готовит кадры для сферы агропромышленного комплекса. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши студенты приобрели определенный опыт в выбранной сфере, расширили спектр научных исследований за счет изучения другой географической и климатической зоны, – сказала Светлана Гусар. – Практика на Крымском полуострове – замечательный шанс стать настоящими профессионалами, перенять бесценный опыт у лучших специалистов ведущего крымского агропромышленного предприятия.
Как отметила генеральный директор ООО «Агрофирма «Золотая балка» Елена Костенко, кадровый вопрос для предприятия очень важен.
– Мы надеемся, что благодаря подписанному соглашению в нашу команду придут квалифицированные технологи, механики, инженеры-электрики, агрономы, – сказала она. – Мы сможем предоставить качественную площадку для прохождения практики вашим студентам, и компетенции наших специалистов будет достаточно, чтобы помочь им вырасти в достойных специалистов.
Также в ходе сегодняшней работы официальной делегации Ярославской области в Севастополе, как сообщил Валерий Холодов, достигнуты договоренности о поставках на территорию нашего региона через оптовые компании, имеющие лицензию на продажу алкоголя, севастопольской винодельческой продукции.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
57 минут назад
8 просмотров
2018.08.17 Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе средств массовой информации «ПозициЯ-2018»2018.08.17 На XXVI фестиваль искусств «Преображение» в Ярославль прибыли 30 лучших звонарей России2018.08.17 На развитие туристической инфраструктуры Тутаева и Ростова Новый банк развития БРИКС выделит 44 миллиона долларов2018.08.17 «Бережливое производство» охватило 35 лечебных учреждений региона 2018.08.17 В Ярославской области сумма задолженности по аренде земельных участков снизилась на 128 миллионов рублей