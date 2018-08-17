​Руководство департамента строительства Ярославской области проинспектировало ход работ по возведению нового детского сада в Пошехонье.



Процесс на этой площадке начался в 2014 году, но неоднократно приостанавливался, сроки сдачи объекта переносились. Строительство возобновилось в апреле 2018 года.



– Строительство детского сада на 110 мест в Пошехонье реализуется в рамках ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области», – сообщил директор департамента строительства Виктор Неженец. – Работы возобновлены были по поручению губернатора Дмитрия Миронова. В прошлом году во время рабочего визита в район он взял объект под свой контроль. На сегодняшний день подрядчик демонтировал кирпичные стены 1-го этажа и выполняет прокладку наружных сетей газоснабжения. Планируем сдать объект летом 2019 года.



Вместимость детского сада – 110 мест. Предусмотрено шесть групповых ячеек, в том числе одна ясельная.



Ввод в эксплуатацию социально значимого объекта позволит сократить нехватку мест в дошкольных учреждениях Пошехонья.