|Руководство департамента строительства Ярославской области проинспектировало ход работ по возведению нового детского сада в Пошехонье.
Процесс на этой площадке начался в 2014 году, но неоднократно приостанавливался, сроки сдачи объекта переносились. Строительство возобновилось в апреле 2018 года.
– Строительство детского сада на 110 мест в Пошехонье реализуется в рамках ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области», – сообщил директор департамента строительства Виктор Неженец. – Работы возобновлены были по поручению губернатора Дмитрия Миронова. В прошлом году во время рабочего визита в район он взял объект под свой контроль. На сегодняшний день подрядчик демонтировал кирпичные стены 1-го этажа и выполняет прокладку наружных сетей газоснабжения. Планируем сдать объект летом 2019 года.
Вместимость детского сада – 110 мест. Предусмотрено шесть групповых ячеек, в том числе одна ясельная.
Ввод в эксплуатацию социально значимого объекта позволит сократить нехватку мест в дошкольных учреждениях Пошехонья.
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