​Ученица 11-го класса ярославской школы №58 Екатерина Кочеткова завоевала серебро на XVII Всекитайской женской математической олимпиаде, которая прошла в городе Чэнду, провинция Сычуань.



– Мы от души поздравляем Екатерину с этой победой, – сказала директор департамента образования Ирина Лобода. – Особая благодарность ее наставнику, доктору физико-математических наук, профессору Владимиру Дольникову. Традиционно его воспитанники становятся победителями и призерами российских и международных олимпиад по математике. В нашем регионе очень сильное математическое образование, и очередное достижение на международном уровне – тому подтверждение.



В олимпиаде приняли участие 148 сильнейших девушек-математиков из Китая, Сингапура, Гонконга и Макао, а также сборная команда Российской Федерации. Наши девушки выиграли две золотые и две серебряные медали. Награды высшего достоинства получили Анна Седова из Казани и ее тезка – Анна Седова из Ульяновска. Как и ярославна Екатерина Кочеткова, Екатерина Костина из Ижевска привезет домой серебро. Екатерина Кочеткова во Всекитайской олимпиаде участвовала впервые.



– Задачи были достаточно интересные, – рассказала по телефону Екатерина Кочеткова. – Я выложилась полностью и старалась как могла. Погода очень жаркая, 36 градусов, город стоит на побережье, и большая влажность. А еще наша команда успешно выступила в третьем, танцевальном туре. Он является обязательной составляющей олимпиады, и мы заняли первое место!



Это не первая победа ярославских школьниц на Всекитайской математической олимпиаде. В 2014 году Россию представляли сразу две девушки из Ярославской области – Надежда Власова, завоевавшая золотую медаль, и Татьяна Моисеева, получившая серебро. На следующий год, в 2015 году, Татьяна Моисеева смогла повторить свой успех, вновь заняв второе место. Ее подруга по команде ярославна Александра Сонина также была удостоена серебряной медали.



Подготовка школьников ведется на базе Ярославского центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании совместно с учеными Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова в рамках реализации регионального проекта «Ярославская математическая школа».