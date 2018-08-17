​В Ярославле с 16 по 19 августа проходит XXVI фестиваль искусств «Преображение». Его открытие состоялось при полном аншлаге в концертном зале им. Л.В. Собинова Ярославской филармонии, где выступил Московский казачий хор.



В фестивале ежегодно задействованы разные концертные площадки. Но неизменно основной из них является Ярославский музей-заповедник, который в этом году к оркестровой и колокольной музыке, оперному и хоровому пению добавил и выставочную составляющую.



В рамках «Преображения» открылась экспозиция «Про финифть. К 100-летнему юбилею фабрики «Ростовская финифть». Здесь представлены уникальные работы из фондов Ярославского музея-заповедника и музея фабрики «Ростовская финифть» – всего около четырехсот декоративно-прикладных, художественных и ювелирных изделий.



На выставке экспонируются предметы послереволюционной эпохи, а также изделия других народных промыслов, рядом с которыми существовала ростовская финифть. Часть пространства отведена под изделия современного ассортимента фабрики, где сегодня также работают в техниках горячей эмали и эмали по скани.



Полная программа XXVI фестиваля искусств «Преображение»



Справка



Финифть – это древнейший декоративно-художественный промысел России, один из наиболее интересных и ярких видов миниатюрной живописи по эмали. История создания промысла в Ростове Великом насчитывает более двух веков, за словосочетанием «ростовская финифть» стоят целые династии потомственных мастеров. Ростовская финифть появилась в мастерских Ростовского архиерейского дома в 60-х годах XVIII века. Тогда ростовские иконы, выполненные в технике живописи по эмали, украшали оклады священных книг, литургическую посуду, богослужебные ризы священников. Затем как паломническая реликвия ростовская финифть заполнила все иконные лавки России и Святой земли.



В начале XX века, когда существование иконописного промысла оказалось невозможным, был найден иной путь развития. Икону сменил бытовой предмет с финифтяной пластинкой – рамка для фотографий, настольное панно, женское ювелирное украшение и т. д. Это были еще дореволюционные разработки, проходившие под руководством известного художника Сергея Чехонина в финифтяной школе, при которой работала производственная мастерская, положившая начало артелям. От них и ведет свою историю фабрика «Ростовская финифть».