​20 августа стартовала областная акция ««Защитим наших детей от насилия!», которая будет проходить в течение месяца. Она направлена на пропаганду ответственного отношения родителей к своим детям, профилактику жестокого обращения с несовершеннолетними, оказание своевременной помощи пострадавшим от насилия или жестокости взрослых.



Согласно статистике, в каждой четвертой российской семье насилие совершается в той или иной форме. Родители избивают до 2 миллионов детей до 14 лет ежегодно, из них 10 процентов погибают. В 77 процентах случаев насилие совершают родители, в 11 процентах – родственники маленькой жертвы, в 2 процентах – няни, приемные родители и другие лица, не являющиеся родственниками. 81 процент обидчиков – люди в возрасте до 40 лет, в 61 проценте случаев насилие совершают женщины.



В рамках этой акции сотрудники управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области проведут прямые линии с населением по вопросам защиты прав детей и оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Будут распространяться печатные материалы, рекламирующие детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-200-01-22. Звонок по нему дает возможность обсудить возникшую трудную жизненную ситуацию со специалистом и получить необходимую профессиональную помощь.



Также будут организованы мероприятия для образовательных организаций, педагогов по воспитанию семейных ценностей и профилактике негативных социальных явлений, совещания, тематические круглые столы, родительские собрания и др. Для детей запланированы конкурсы рисунков, спортивные и культурные мероприятия. Предусмотрено размещение тематических материалов и информации об акции в региональных и местных СМИ, на сайтах государственных учреждений и общественных организаций.