|23 августа Фонд президентских грантов проведет в Ярославле серию мероприятий для некоммерческих организаций региона. Они будут организованы в здании областной Думы (Советская площадь, дом 1/19).
В программе – два семинара: для победителей конкурсов фонда, посвященный вопросам отчетности, и для соискателей грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Первый будет проходить с 11 до 13 часов. Его тема – «Как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для некоммерческой организации». Об этом расскажут руководители проектов департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов Наталья Курбатова и Алина Дунаева.
Участники встречи узнают, что нужно сделать перед началом реализации проекта, чтобы избежать проблем на этапе отчетности, какие документы и материалы необходимы, и другие важные вещи.
С 14.30 до 17.30 – время практического семинара для соискателей грантовой поддержки «Социальный проект: от идеи до президентского гранта». Его проведет советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов. Планируются разбор основных этапов социального проектирования и детальная проработка вопросов, которые вызывают больше всего нареканий у экспертов конкурса.
Участие в семинарах фонда – бесплатное. Желающим посетить мероприятия необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXX_hpuWscTRjaC8PcHn1wky5oTrLyixVj8bFb64NOMFRL9A/viewform до 18 часов 21 августа.
Телефон для справок: +7 (495) 150-42-22.
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вчера, 09:45
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