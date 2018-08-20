​18 августа в Ярославле состоялся межрегиональный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Ярославский базар – 2018». В выставке-ярмарке приняли участие порядка 180 мастеров Ярославской области и соседних регионов.



– Фестиваль имеет десятилетнюю историю и пользуется большой популярностью, – отметила председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Крохмаль. – Каждый год «Ярославский базар» собирает большое количество мастеров, а ярмарка на этот раз побила все рекорды: мы получили более 180 заявок на участие. Еще около 50 заявок – на участие в конкурсах. Наша общая задача – не только популяризировать народные художественные ремесла, но и сохранять традиции, опыт мастеров. К тому же самобытные промыслы являются успешным способом позиционирования Ярославской области на межрегиональном рынке.



Гости ярмарки увидели и смогли приобрести изделия народных ремесел из кожи, дерева, керамики, эмали. Все желающие приняли участие в уникальных мастер-классах по различным направлениям: изготовление лоскутных кукол, художественная обработка кожи, роспись деревянных игрушек, плетение кружев на коклюшках, гончарное ремесло.



В рамках фестивалей «Пир на Волге» и «Ярославский базар» состоялось награждение победителей конкурса мастеров «Туристический сувенир». Лучшие определены в восьми номинациях: «Бизнес-сувенир», «Этнографический сувенир», «Ярославская сказка/легенда», «Прикладной сувенир», «История в лицах и событиях», «Православие в изделиях народных художественных промыслов», «Ярославия – страна городов», «Ярославль в событиях». Специальным призом «Молодые таланты» для специалистов в возрасте до 30 лет награжден Трофим Красников, изготовивший браслет.



Как отмечает победитель в номинации «Бизнес-сувенир» предприниматель Алексей Алексашин, развивающий бренд «Рыбинские рыбы», участие в конкурсе имеет значение для формирования позитивного имиджа региона.



На фестивале мастера также были отмечены благодарностями и памятными подарками Правительства Ярославской области за добросовестный труд по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов.