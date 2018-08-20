|На заседании рабочей группы Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений согласовано девять проектов договоров безвозмездного пользования земельными участками в Ярославском районе для строительства поселковых газопроводов. Сеть низкого давления охватит деревни Медведково, Коченятино, Иванищево, первая очередь газопроводов высокого давления – село Туношна и деревню Воробино.
Совещание прошло в режиме видеоконференции с участием представителей администраций муниципальных образований. Был подробно изучен каждый проект. Особое внимание специалисты департамента имущественных и земельных отношений обратили на то, чтобы были утверждены границы охранных зон проектируемых газопроводов.
– Работа ведется в рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций области на 2017 – 2021 годы», – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – Мы готовы оперативно консультировать муниципальные районы по всем возникающим вопросам. Думаю, для жителей этих населенных пунктов новость о том, что у них появится возможность провести в свои дома газ, очень важна. Тем более работы на этих объектах запланированы уже на 2018 – 2019 годы.
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вчера, 10:30
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